Juan Jaime kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Jaime Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Jaime adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Jaime Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Jaime 2 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Juan Mauricio Jaime şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Jaime Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Jaime, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 18 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Juan Jaime'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Jaime Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Jaime isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Jaime Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Jaime futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında San Martin II

18 Haziran 2019 yılında San Martín (T)

Juan Jaime Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Jaime şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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