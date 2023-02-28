Juan Jaime kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Jaime Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Jaime adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Jaime Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Jaime 1 Ocak 1993 tarihinde Monteros şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Juan Miguel Jaime şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Jaime Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Futbol yapmaktadır. Juan Jaime, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Juan Jaime'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Jaime Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Jaime isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Jaime Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Jaime futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Lanús

13 Temmuz 2013 yılında Douglas Haig

30 Haziran 2014 yılında Lanús

1 Ocak 2016 yılında Talleres RE

1 Ocak 2017 yılında Copiapó

Juan Jaime Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Jaime şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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