Juan Jose Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Jose Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Jose Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Jose Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Jose Caceres 1 Haziran 2000 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin,Paraguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Jose Caceres Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Jose Caceres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Juan Jose Caceres'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Juan Jose Caceres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/caceres_j4/

Juan Jose Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Jose Caceres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Jose Caceres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Jose Caceres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Racing Club II

1 Eylül 2020 yılında Racing Club

Juan Jose Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Jose Caceres şuan Racing Club takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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