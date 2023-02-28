Juan Jose Echave kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Jose Echave Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Jose Echave adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Jose Echave Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Jose Echave 24 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Juan José Echave Turri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Jose Echave Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Juan Jose Echave'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Jose Echave Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Jose Echave isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Jose Echave Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Jose Echave futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Unión Española

Juan Jose Echave Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Jose Echave şuan Unión Española takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Juan Jose Echave Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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