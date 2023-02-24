Juan Jose Fontemachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Jose Fontemachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Jose Fontemachi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Jose Fontemachi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Jose Fontemachi 6 Eylül 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Jose Fontemachi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IbroHaziabdic yapmaktadır. Juan Jose Fontemachi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Novi Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Novi Grad takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Jose Fontemachi'nin FK Sloboda Novi Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Jose Fontemachi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Jose Fontemachi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Jose Fontemachi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Jose Fontemachi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Jose Fontemachi şuan FK Sloboda Novi Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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