Juan Jose Heinze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Jose Heinze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Jose Heinze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Jose Heinze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Jose Heinze 2 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Jose Heinze Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AREA SPORT TEAM yapmaktadır. Juan Jose Heinze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Jose Heinze'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Jose Heinze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Jose Heinze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Jose Heinze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Jose Heinze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Guaraní

1 Ocak 2022 yılında Gen. Caballero

Juan Jose Heinze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Jose Heinze şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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