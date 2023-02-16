Juan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan 7 Mart 2002 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Santos da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında São Paulo U20

1 Ocak 2022 yılında São Paulo

Juan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Juan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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