Juan Komar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Komar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Komar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Komar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Komar 13 Ağu 1996 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Cruz Komar şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Komar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Juan Komar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Komar'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Komar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Komar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Komar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Komar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2015 yılında Boca Juniors

9 Ocak 2016 yılında CA Talleres

30 Haziran 2016 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2016 yılında CA Talleres

18 Şubat 2022 yılında Rosario Central

Juan Komar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Komar şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.