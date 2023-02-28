Juan Leiva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Leiva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Leiva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Leiva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Leiva 11 Kasım 1993 tarihinde Chillán şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Juan Andrés Leiva Mieres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Leiva Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Juan Leiva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Leiva'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Leiva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanitoleiva11/

Juan Leiva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Leiva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Leiva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Leiva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında D. Concepción

1 Temmuz 2016 yılında U. de Chile

6 Temmuz 2017 yılında Audax Italiano

4 Ocak 2019 yılında La Calera

4 Mart 2021 yılında U. Católica

1 Ocak 2023 yılında Ñublense

31 Aralık 2023 yılında U. Católica

Juan Leiva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Leiva şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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