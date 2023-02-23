Juan Lescano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Lescano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Lescano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Lescano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Lescano 29 Ekim 1992 tarihinde Rauch şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Juan Eduardo Lescano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Lescano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Juan Lescano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Lescano'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Lescano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JLescano23

http://www.instagram.com/juanlescano23/

Juan Lescano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Lescano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Lescano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Lescano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2012 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2013 yılında Enisey

6 Temmuz 2016 yılında SKA Khabarovsk

27 Temmuz 2017 yılında Anji Mahaçkale

17 Temmuz 2018 yılında Tobol Kostanay

15 Ocak 2019 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2019 yılında Enisey

15 Temmuz 2021 yılında Brisbane Roar

9 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2023 yılında FC Haka

Juan Lescano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Lescano şuan FC Haka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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