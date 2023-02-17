Juan Lungarzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Lungarzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Lungarzo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Lungarzo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Lungarzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Lungarzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Lungarzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Lungarzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Lungarzo 12 Aralık 1992 tarihinde Chivilcoy şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Juan Manuel Lungarzo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Lungarzo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Lungarzo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Lungarzo'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Lungarzoboyu ve yaşı kaç

Juan Lungarzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Lungarzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Lungarzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Lungarzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında All Boys

11 Ocak 2015 yılında Platense

1 Nisan 2015 yılında All Boys

5 Mayıs 2015 yılında Central Norte

31 Aralık 2015 yılında All Boys

1 Ocak 2016 yılında Ind. Chivilcoy

1 Ağu 2017 yılında CA San Telmo

10 Temmuz 2018 yılında Villa Dálmine

1 Temmuz 2019 yılında Club Flandria

30 Haziran 2020 yılında Villa Dálmine

27 Ağu 2020 yılında Club Flandria

18 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Juan Lungarzo kimdir

Juan Lungarzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Lungarzo şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Lungarzo nereli

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