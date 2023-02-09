Juan Manuel Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Manuel Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Manuel Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Manuel Cruz 19 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Manuel Cruz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Juan Manuel Cruz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Juan Manuel Cruz'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Manuel Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Manuel Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Manuel Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Manuel Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CA Banfield II

10 Ağu 2020 yılında Banfield

Juan Manuel Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Manuel Cruz şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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