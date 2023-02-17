Juan Manuel Cuesta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Cuesta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Manuel Cuesta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Manuel Cuesta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Manuel Cuesta 9 Şubat 2002 tarihinde Medelín şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Manuel Cuesta Baena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Manuel Cuesta Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fùtbol Pro M. yapmaktadır. Juan Manuel Cuesta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Manuel Cuesta'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Manuel Cuesta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Manuel Cuesta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Manuel Cuesta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Manuel Cuesta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Indep. Medellín

3 Mayıs 2021 yılında Internacional

11 Ocak 2022 yılında Indep. Medellín

6 Temmuz 2022 yılında Aldosivi

31 Aralık 2022 yılında Indep. Medellín

27 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2023 yılında Indep. Medellín

Juan Manuel Cuesta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Manuel Cuesta şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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