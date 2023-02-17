Juan Manuel Cuesta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Cuesta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Manuel Cuesta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Manuel Cuesta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Juan Manuel Cuesta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Cuesta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Manuel Cuesta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Manuel Cuesta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Manuel Cuesta 9 Şubat 2002 tarihinde Medelín şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Manuel Cuesta Baena şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Manuel Cuesta Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fùtbol Pro M. yapmaktadır. Juan Manuel Cuesta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Manuel Cuesta'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Manuel Cuestaboyu ve yaşı kaç

Juan Manuel Cuesta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Manuel Cuesta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Manuel Cuesta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Manuel Cuesta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Indep. Medellín

3 Mayıs 2021 yılında Internacional

11 Ocak 2022 yılında Indep. Medellín

6 Temmuz 2022 yılında Aldosivi

31 Aralık 2022 yılında Indep. Medellín

27 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2023 yılında Indep. Medellín

Juan Manuel Cuesta kimdir

Juan Manuel Cuesta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Manuel Cuesta şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Manuel Cuesta nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Callum Mccowatt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Mccowatt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Callum Mccowatt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Mccowatt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felipe Coronel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Coronel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felipe Coronel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Coronel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Liam Jordan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Jordan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Liam Jordan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Jordan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İmanol Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmanol Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İmanol Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmanol Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları