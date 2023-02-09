Juan Manuel Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Manuel Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Manuel Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Manuel Garcia 14 Kasım 1992 tarihinde Tandil şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Manuel Garcia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Manuel Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Manuel Garcia'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Manuel Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Manuel Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Manuel Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Manuel Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Banfield

8 Ocak 2016 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2016 yılında Banfield

1 Temmuz 2016 yılında Brown Adrogué

31 Temmuz 2017 yılında Banfield

9 Eylül 2017 yılında Ferro

30 Haziran 2018 yılında Banfield

11 Temmuz 2018 yılında Arsenal Sarandí

4 Eylül 2020 yılında CA Unión

26 Ocak 2022 yılında Newell's

16 Ocak 2023 yılında Huracán

Juan Manuel Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Manuel Garcia şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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