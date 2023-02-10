Juan Manuel İnsaurralde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel İnsaurralde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Manuel İnsaurralde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Manuel İnsaurralde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Manuel İnsaurralde 3 Ekim 1984 tarihinde Resistencia şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Manuel İnsaurralde Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Juan Manuel İnsaurralde, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Manuel İnsaurralde'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Manuel İnsaurralde Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/chaco.insaurralde/

Juan Manuel İnsaurralde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Manuel İnsaurralde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Manuel İnsaurralde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Manuel İnsaurralde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2008 yılında Newell's

1 Temmuz 2010 yılında Boca Juniors

23 Temmuz 2012 yılında Spartak Moskova

30 Ocak 2014 yılında PAOK

30 Haziran 2014 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2015 yılında Chiapas FC

26 Ocak 2016 yılında Boca Juniors

31 Ocak 2018 yılında Colo Colo

18 Şubat 2021 yılında Independiente

3 Ocak 2023 yılında Sarmiento Junin

Juan Manuel İnsaurralde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Manuel İnsaurralde şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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