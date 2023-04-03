Juan Manuel Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Jorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Manuel Jorge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Manuel Jorge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Manuel Jorge 22 Nisan 2004 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Manuel Jorge Novino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Manuel Jorge Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Juan Manuel Jorge, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club U19 futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Manuel Jorge'nin Defensor Sporting Club U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Manuel Jorge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Manuel Jorge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Manuel Jorge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Manuel Jorge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Manuel Jorge şuan Defensor Sporting Club U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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