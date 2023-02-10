Juan Manuel Olivares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Olivares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Manuel Olivares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Manuel Olivares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Manuel Olivares 14 Temmuz 1988 tarihinde Wilde şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Manuel Olivares Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Juan Manuel Olivares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Manuel Olivares'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Manuel Olivares Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Manuel Olivares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Manuel Olivares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Manuel Olivares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Quilmes

1 Ocak 2010 yılında CD Everton

30 Haziran 2010 yılında Quilmes

1 Temmuz 2010 yılında Deportivo Merlo

1 Ocak 2011 yılında Platense

18 Temmuz 2013 yılında Crucero

1 Temmuz 2014 yılında Olimpo

1 Ocak 2015 yılında Los Andes

1 Ocak 2016 yılında Crucero

22 Temmuz 2016 yılında Brown Adrogué

18 Ağu 2017 yılında Platense

3 Temmuz 2018 yılında Brown Adrogué

1 Temmuz 2019 yılında Def. Belgrano

1 Ocak 2023 yılında Aldosivi

Juan Manuel Olivares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Manuel Olivares şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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