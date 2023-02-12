Juan Manuel Requena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Requena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Manuel Requena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Manuel Requena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Manuel Requena 24 Ocak 1999 tarihinde Arroyo Cabral şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Manuel Requena Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Manuel Requena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 9 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Manuel Requena'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Manuel Requena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Manuel Requena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Manuel Requena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Manuel Requena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Newell's II

7 Ocak 2020 yılında Brown Adrogué

12 Ocak 2021 yılında Newell's II

25 Şubat 2021 yılında Estudiantes BA

18 Temmuz 2021 yılında Newell's II

19 Temmuz 2021 yılında San Martín (SJ)

3 Ocak 2022 yılında Santamarin

9 Haziran 2022 yılında CA San Telmo

Juan Manuel Requena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Manuel Requena şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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