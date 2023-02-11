Juan Manuel Tevez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Tevez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Manuel Tevez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Manuel Tevez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Manuel Tevez 28 Ağu 1987 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin,Ekvador uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Manuel Tevez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMIBG yapmaktadır. Juan Manuel Tevez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Manuel Tevez'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Manuel Tevez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Manuel Tevez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Manuel Tevez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Manuel Tevez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Guillermo Brown

1 Temmuz 2013 yılında CA Talleres

30 Haziran 2014 yılında Guillermo Brown

1 Temmuz 2014 yılında La Calera

30 Haziran 2015 yılında Guillermo Brown

1 Ocak 2016 yılında Coquimbo Unido

24 Ocak 2017 yılında CD Macará

4 Ocak 2019 yılında SD Aucas

8 Ocak 2020 yılında Uni. Católica

18 Ocak 2022 yılında SD Aucas

4 Ocak 2023 yılında Gimnasia (J)

Juan Manuel Tevez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Manuel Tevez şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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