Juan Manuel Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Manuel Vazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Manuel Vazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Manuel Vazquez 25 Temmuz 1994 tarihinde José León Suárez şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Manuel Vazquez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Juan Manuel Vazquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Manuel Vazquez'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Manuel Vazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Manuel Vazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Manuel Vazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Manuel Vazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında All Boys

1 Ocak 2018 yılında Correcaminos

31 Temmuz 2018 yılında Deportivo Pasto

1 Temmuz 2019 yılında Luqueño

12 Şubat 2020 yılında CA Atenas

24 Ağu 2020 yılında Barracas C.

3 Ocak 2023 yılında Aldosivi

Juan Manuel Vazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Manuel Vazquez şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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