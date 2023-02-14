Juan Maria Alcedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Maria Alcedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Maria Alcedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Maria Alcedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Maria Alcedo 5 Şubat 2001 tarihinde Rota şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan María Alcedo Serrano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Maria Alcedo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESFUTBOL SL yapmaktadır. Juan Maria Alcedo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Maria Alcedo'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Maria Alcedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/juanmaria_3

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http://www.instagram.com/juanmariaa3/?hl=es

Juan Maria Alcedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Maria Alcedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Maria Alcedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Maria Alcedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sevilla U16

1 Temmuz 2017 yılında Sevilla Juv. B

1 Temmuz 2018 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında Sevilla Atl.

7 Temmuz 2022 yılında Albacete

Juan Maria Alcedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Maria Alcedo şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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