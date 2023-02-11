Juan Martin İmbert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Martin İmbert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Martin İmbert kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Martin İmbert ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Juan Martin İmbert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Martin İmbert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Martin İmbert

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Martin İmbert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Martin İmbert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Martin İmbert 31 Mart 1990 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Martin İmbert Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Martin İmbert, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Juan Martin İmbert'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Martin İmbertboyu ve yaşı kaç

Juan Martin İmbert Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Martin İmbert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Martin İmbert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Martin İmbert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2013 yılında Aldosivi

30 Haziran 2014 yılında Boca Juniors II

18 Temmuz 2014 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2015 yılında Boca Juniors II

12 Ocak 2016 yılında CD Guarani

26 Temmuz 2016 yılında Arsenal Sarandí

11 Ağu 2017 yılında Chacarita Jrs

23 Temmuz 2018 yılında Quilmes

30 Haziran 2019 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2019 yılında Quilmes

1 Ocak 2020 yılında San Martín (T)

Juan Martin İmbert kimdir

Juan Martin İmbert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Martin İmbert şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Martin İmbert nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Gaston Brambatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Brambatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaston Brambatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Brambatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Losas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Losas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Losas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Losas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Yasin Erçağlayan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk Spikeri Yasin Erçağlayan'ın biyografisi
Yasin Erçağlayan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk Spikeri Yasin Erçağlayan'ın biyografisi
Güngör Yavuzaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gazetci Güngör Yavuzaslan'ın biyografisi
Güngör Yavuzaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gazetci Güngör Yavuzaslan'ın biyografisi
Rönesans Rezidansı mimarı Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Şirketin ortakları kimlerdir tutuklandı mı?
Rönesans Rezidansı mimarı Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Şirketin ortakları kimlerdir tutuklandı mı?
Federico Anselmo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Anselmo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Anselmo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Anselmo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?