Juan Martin İmbert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Martin İmbert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Martin İmbert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Martin İmbert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Martin İmbert 31 Mart 1990 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Martin İmbert Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Martin İmbert, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Juan Martin İmbert'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

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Juan Martin İmbert Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Martin İmbert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Martin İmbert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Martin İmbert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2013 yılında Aldosivi

30 Haziran 2014 yılında Boca Juniors II

18 Temmuz 2014 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2015 yılında Boca Juniors II

12 Ocak 2016 yılında CD Guarani

26 Temmuz 2016 yılında Arsenal Sarandí

11 Ağu 2017 yılında Chacarita Jrs

23 Temmuz 2018 yılında Quilmes

30 Haziran 2019 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2019 yılında Quilmes

1 Ocak 2020 yılında San Martín (T)

Juan Martin İmbert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Martin İmbert şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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