Juan Martin Lucero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Martin Lucero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Martin Lucero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Martin Lucero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Martin Lucero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Martin Lucero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Martin Lucero

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Martin Lucero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Martin Lucero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Martin Lucero 30 Kasım 1991 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Martin Lucero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lipatin Sports yapmaktadır. Juan Martin Lucero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Martin Lucero'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Martin Lucero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jmlucerooficial

http://www.instagram.com/martinlucero7/

http://www.facebook.com/JuanMartinLuceroOK

Juan Martin Luceroboyu ve yaşı kaç

Juan Martin Lucero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Martin Lucero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Martin Lucero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Martin Lucero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Defensa

19 Temmuz 2014 yılında Independiente

9 Şubat 2016 yılında Johor DT

1 Ocak 2017 yılında Club Tijuana

31 Ocak 2019 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2019 yılında Club Tijuana

1 Ağu 2019 yılında Defensa

30 Haziran 2020 yılında Club Tijuana

21 Ağu 2020 yılında Vélez Sarsfield

31 Aralık 2021 yılında Club Tijuana

4 Ocak 2022 yılında Colo Colo

13 Ocak 2023 yılında Fortaleza

Juan Martin Lucero kimdir

Juan Martin Lucero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Martin Lucero şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Martin Lucero nereli

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