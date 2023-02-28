Juan Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Martinez 26 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Ángel Martínez Núnez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Martinez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Martinez'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Gen. Caballero

Juan Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Martinez şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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