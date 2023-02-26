Juan Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Medina 4 Kasım 1996 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián Medina Flores şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Medina Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Medina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Juan Medina'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2013 yılında Independiente B

16 Temmuz 2013 yılında SD Quito U20

1 Ocak 2015 yılında SD Quito B

1 Ocak 2016 yılında Deportivo Quito

30 Mayıs 2017 yılında Deportivo Puyo

1 Ocak 2018 yılında Club Geinco

1 Ocak 2020 yılında Cumbayá FC

Juan Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Medina şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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