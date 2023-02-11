Juan Mendonca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Mendonca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Mendonca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Mendonca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Mendonca 5 Nisan 1986 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Ignacio Mendonca şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Mendonca Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Mendonca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 7 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Juan Mendonca'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Mendonca Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Mendonca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Mendonca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Mendonca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bilinmiyor

7 Temmuz 2013 yılında Crucero

1 Ocak 2016 yılında Patria

4 Nisan 2018 yılında Kristianstad FC

21 Temmuz 2018 yılında CSD San Jorge

7 Aralık 2018 yılında CA Güemes

Juan Mendonca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Mendonca şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.