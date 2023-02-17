Juan Mendoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Mendoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Mendoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Mendoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Mendoza 6 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Mendoza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Mendoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Mendoza'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Mendoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Mendoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Mendoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Mendoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Brown Adrogué

Juan Mendoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Mendoza şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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