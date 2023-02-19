Juan Miguel Bentancur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Miguel Bentancur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Miguel Bentancur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Miguel Bentancur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Miguel Bentancur {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Miguel Bentancur Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Miguel Bentancur, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Miguel Bentancur'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Miguel Bentancur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Miguel Bentancur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Juan Miguel Bentancur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Miguel Bentancur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Pereira

Juan Miguel Bentancur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Miguel Bentancur şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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