Juan Miritello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Miritello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Miritello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Miritello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Miritello 2 Şubat 1999 tarihinde Luján şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Bautista Miritello şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Miritello Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Miritello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Miritello'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Miritello Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Miritello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Miritello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Miritello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2020 yılında Club Flandria

1 Mart 2020 yılında Defensa II

30 Haziran 2020 yılında Defensa II

2 Aralık 2020 yılında Real Pilar FC

11 Şubat 2021 yılında Defensa II

11 Şubat 2021 yılında Talleres RE

31 Aralık 2021 yılında Defensa II

1 Ocak 2022 yılında Defensa

2 Ocak 2022 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2022 yılında Defensa

Juan Miritello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Miritello şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.