Juan Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Morales kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Morales ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Morales 6 Mart 1989 tarihinde Pisco şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Juan Gustavo Waldemar Morales Coronado şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Morales Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Juan Morales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Morales'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında César Vallejo

26 Şubat 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2016 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2017 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2018 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2020 yılında Alianza UDH

1 Ocak 2022 yılında Ayacucho FC

7 Ocak 2023 yılında Sport Boys

Juan Morales kimdir

Juan Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Morales şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Juan Morales nereli

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