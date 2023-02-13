Juan Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Munoz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Munoz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Munoz 12 Kasım 1995 tarihinde Utrera şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Muñoz Muñoz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Munoz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RR-Soccer Management Agency yapmaktadır. Juan Munoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Juan Munoz'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Munoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Juanmm1995

http://www.instagram.com/juanmm1995/

Juan Munozboyu ve yaşı kaç

Juan Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Sevilla Atl.

30 Ağu 2015 yılında Sevilla

31 Ağu 2016 yılında Real Zaragoza

23 Ocak 2017 yılında Sevilla

24 Ocak 2017 yılında Levante

30 Haziran 2017 yılında Sevilla

8 Ağu 2017 yılında UD Almería

30 Haziran 2018 yılında Sevilla

28 Temmuz 2018 yılında Alcorcón

1 Temmuz 2019 yılında CD Leganés

2 Eylül 2019 yılında UD Almería

17 Ağu 2020 yılında CD Leganés

Juan Munoz kimdir

Juan Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Munoz şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Juan Munoz nereli

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