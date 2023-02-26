Juan Nazareno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Nazareno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Nazareno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Nazareno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Nazareno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Nazareno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Nazareno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Nazareno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Nazareno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Nazareno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Nazareno 18 Ağustos 1998 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Juan Enrique Nazareno Izquierdo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Nazareno Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Nazareno'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Nazareno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Nazareno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Nazareno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Nazareno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında CD Espoli

6 Eylül 2016 yılında Independ. U20

1 Ocak 2017 yılında Independiente B

20 Haziran 2017 yılında Juventus

30 Ekim 2017 yılında Independiente B

3 Nisan 2018 yılında Ali. Cotopaxi

31 Aralık 2018 yılında Independiente B

1 Şubat 2019 yılında Ind. Jrs.

31 Aralık 2019 yılında Independiente B

2 Ocak 2020 yılında AD 9 de Octubre

31 Aralık 2020 yılında Independiente B

8 Ocak 2021 yılında Mushuc Runa SC

Juan Nazareno kimdir

Juan Nazareno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Nazareno şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Panamá SC (8/2011-12/2011), CS Norte América (-8/2011, 1/2012-7/2012)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Nazareno nereli

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