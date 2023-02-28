Juan Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Nunez 22 Ağustos 1989 tarihinde Ñemby şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Isidro Núñez Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Nunez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Nunez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Nunez'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında RCD Mallorca B

1 Haziran 2012 yılında Tacuary FBC

1 Ocak 2013 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2014 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2017 yılında Luqueño

1 Ocak 2018 yılında Martin Ledesma

1 Temmuz 2018 yılında Tacuary FBC

1 Ocak 2022 yılında Luqueño

Juan Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Nunez şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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