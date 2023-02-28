Juan Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Ojeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Ojeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Ojeda 4 Nisan 1998 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Miguel Ojeda Gauto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Ojeda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GrupoKontinental yapmaktadır. Juan Ojeda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Ojeda'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Ojeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Ojeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Ojeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Ojeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2021 yılında 12 de Octubre

24 Ocak 2022 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2022 yılında 12 de Octubre

1 Ocak 2023 yılında Resistencia SC

Juan Ojeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Ojeda şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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