Juan Orellana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Orellana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Orellana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Orellana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Orellana 1 Mayıs 1997 tarihinde Burruyacú şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Jinés Orellana Núñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Orellana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Globall Sport Limited yapmaktadır. Juan Orellana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Juan Orellana'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Orellana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Orellana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Orellana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Orellana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında San Martín (T)

Juan Orellana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Orellana şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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