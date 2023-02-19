Juan Ostos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Ostos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Ostos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Ostos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Ostos 8 Ekim 2001 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián Ostos Forero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Ostos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Ostos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Ostos'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Ostos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Ostos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Ostos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Ostos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Boyacá Chicó

Juan Ostos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Ostos şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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