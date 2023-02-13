Juan Otero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Otero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Otero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Otero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Otero 26 Mayıs 1995 tarihinde Sipí şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Ferney Otero Tovar şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Otero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Juan Otero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Otero'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Otero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanferotero26/

Juan Otero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Otero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Otero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Otero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2014 yılında Fortaleza FC

29 Eylül 2015 yılında Deportivo B

30 Haziran 2016 yılında Fortaleza CEIF

1 Şubat 2017 yılında Estudiantes

31 Aralık 2017 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2018 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2018 yılında Amiens SC

4 Ocak 2021 yılında Santos Laguna

26 Ocak 2022 yılında América

8 Temmuz 2022 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2023 yılında América

Juan Otero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Otero şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Juan Otero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.