Juan Pablo Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Alvarez 10 Şubat 1996 tarihinde Tandil şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Alvarez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tres de Punta yapmaktadır. Juan Pablo Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 6 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Alvarez'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Pablo Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Pablo Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CA Banfield II

1 Temmuz 2017 yılında Banfield

6 Haziran 2022 yılında CA Colón

30 Haziran 2023 yılında Banfield

Juan Pablo Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Alvarez şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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