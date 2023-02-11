Juan Pablo Barinaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Barinaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Barinaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Barinaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Barinaga 13 Haziran 2000 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Barinaga Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Juan Pablo Barinaga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Barinaga'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Barinaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Pablo Barinaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Pablo Barinaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Barinaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Patronato U20

1 Temmuz 2020 yılında Patronato II

14 Ocak 2022 yılında Patronato

Juan Pablo Barinaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Barinaga şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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