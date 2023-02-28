Juan Pablo Carranza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Carranza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Carranza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Carranza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Carranza 10 Mart 2001 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Mariano Carranza Estéves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Carranza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igma Sports yapmaktadır. Juan Pablo Carranza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Carranza'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Carranza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanpablomarianocarranza/

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Juan Pablo Carranza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pablo Carranza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Pablo Carranza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Carranza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Talleres II

1 Ocak 2020 yılında Alianza UDH II

1 Şubat 2021 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2023 yılında Alianza Atl.

Juan Pablo Carranza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Carranza şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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