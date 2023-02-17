Juan Pablo Cozzani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Cozzani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Cozzani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Cozzani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Cozzani 9 Ekim 1998 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Cozzani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Capital yapmaktadır. Juan Pablo Cozzani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Cozzani'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Cozzani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pablo Cozzani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Pablo Cozzani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Cozzani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Lanús II

14 Eylül 2020 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2021 yılında Lanús II

1 Şubat 2022 yılında CD Maipú

Juan Pablo Cozzani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Cozzani şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Juan Pablo Cozzani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 12 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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