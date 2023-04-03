Juan Pablo Doncel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Doncel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Doncel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juan Pablo Doncel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juan Pablo Doncel 10 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juan Pablo Doncel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Pablo Doncel, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Defensor Sporting Club B futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Doncel'nin Defensor Sporting Club B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Juan Pablo Doncel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juan Pablo Doncel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Defensor B
Juan Pablo Doncel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juan Pablo Doncel şuan Defensor Sporting Club B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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