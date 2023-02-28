Juan Pablo Freytes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Freytes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Freytes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Freytes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Freytes 11 Ocak 2000 tarihinde Ticino şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Freytes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pedro Aldave Ortuzar yapmaktadır. Juan Pablo Freytes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Freytes'nin Unión La Calera ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Freytes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pablo Freytes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Pablo Freytes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Freytes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Newell's II

20 Temmuz 2021 yılında Ind. Rivadavia

31 Aralık 2022 yılında Newell's II

1 Ocak 2023 yılında La Calera

31 Aralık 2023 yılında Newell's II

Juan Pablo Freytes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Freytes şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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