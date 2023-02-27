Juan Pablo Goicochea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Goicochea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Goicochea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Goicochea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Goicochea 12 Ocak 2005 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Goicochea del Carpio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Goicochea Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Juan Pablo Goicochea, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Goicochea'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Goicochea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanpablo.goicochea/

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Juan Pablo Goicochea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pablo Goicochea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Pablo Goicochea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Goicochea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Alian. Lima U20

1 Şubat 2022 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2023 yılında Alianza Lima

Juan Pablo Goicochea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Goicochea şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juan Pablo Goicochea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Óscar Ibáñez, Esther Grande de Bentín

Peru U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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