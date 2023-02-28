Juan Pablo Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Gomez 11 Mayıs 1991 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Gómez Vidal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Gomez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Juan Pablo Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Gomez'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pablo Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Pablo Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2012 yılında Coquimbo Unido

31 Aralık 2012 yılında U. Católica

1 Ocak 2013 yılında AC Barnechea

30 Haziran 2013 yılında U. Católica

1 Temmuz 2013 yılında La Calera

30 Haziran 2014 yılında U. Católica

1 Temmuz 2015 yılında U. Concepción

1 Temmuz 2016 yılında San Luis

1 Temmuz 2017 yılında Unión Española

16 Ocak 2022 yılında Curicó Unido

1 Ocak 2023 yılında U. de Chile

Juan Pablo Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Gomez şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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