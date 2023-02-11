Juan Pablo Krilanovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Krilanovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Krilanovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Krilanovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Krilanovich 7 Nisan 2002 tarihinde Adrogué şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin,Hırvatistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Pablo Krilanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Krilanovich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Pablo Krilanovich, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Krilanovich'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Krilanovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/juankrilanovich/

Juan Pablo Krilanovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Pablo Krilanovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Pablo Krilanovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Krilanovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lanús II

9 Ocak 2023 yılında Atlanta

31 Aralık 2023 yılında Lanús II

Juan Pablo Krilanovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Krilanovich şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Juan Pablo Krilanovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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