Juan Pablo Passaglia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Passaglia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Pablo Passaglia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Pablo Passaglia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Pablo Passaglia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Passaglia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Pablo Passaglia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Passaglia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Passaglia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Passaglia 24 Mayıs 1989 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Passaglia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Juan Pablo Passaglia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Passaglia'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Passagliaboyu ve yaşı kaç

Juan Pablo Passaglia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Pablo Passaglia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Pablo Passaglia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Passaglia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında San Martín (SJ)

1 Eylül 2011 yılında Defensores (VR)

1 Temmuz 2012 yılında U. de Chile

12 Temmuz 2012 yılında La Serena

31 Aralık 2012 yılında U. de Chile

15 Şubat 2013 yılında AC Barnechea

30 Haziran 2013 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2013 yılında Douglas Haig

1 Ocak 2016 yılında Juv. Unida (SL)

1 Temmuz 2016 yılında Chaco For Ever

1 Temmuz 2018 yılında Barracas C.

1 Temmuz 2019 yılında ACSM Poli Iasi

1 Temmuz 2021 yılında UTA Arad

3 Şubat 2022 yılında Chindia

1 Ocak 2023 yılında Agropecuario

Juan Pablo Passaglia kimdir

Juan Pablo Passaglia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Passaglia şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Juan Pablo Passaglia nereli

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