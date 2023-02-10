Juan Pablo Pignani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Pignani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Pablo Pignani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Pablo Pignani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Pablo Pignani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Pignani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Pablo Pignani

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Pignani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Pignani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Pignani 2 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Pignani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Pablo Pignani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Pignani'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Pignaniboyu ve yaşı kaç

Juan Pablo Pignani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Pablo Pignani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Pablo Pignani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Pignani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Platense II

1 Temmuz 2022 yılında Platense

Juan Pablo Pignani kimdir

Juan Pablo Pignani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Pignani şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Pablo Pignani nereli

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