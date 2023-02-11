Juan Pablo Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Romero 2 Haziran 1998 tarihinde Elortondo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Romero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Pablo Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Romero'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Pablo Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Pablo Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Rosario Central

21 Ocak 2023 yılında CA Güemes

31 Aralık 2023 yılında Rosario Central

Juan Pablo Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Romero şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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