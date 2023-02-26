Juan Pablo Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Ruiz 10 Ocak 1994 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Ruíz Gómez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Ruiz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Pablo Ruiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Ruiz'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pablo Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Pablo Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Brown Adrogué

1 Ağustos 2017 yılında Estudiantes BA

1 Temmuz 2019 yılında Central Córdoba

3 Ocak 2020 yılında Estudiantes BA

15 Şubat 2021 yılında Belgrano

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes BA

12 Ocak 2022 yılında Ferro

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes BA

6 Ocak 2023 yılında Delfín SC

Juan Pablo Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Ruiz şuan Delfín SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.